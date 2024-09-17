Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen yaşamını yitirdi

Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen, Yeşil Beyazlıların Tokat Belediye Plevnespor ile 15 Eylül'de sahasında oynadığı maç öncesi, kalp krizi geçirdi ve bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şen'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hamzabey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

BURSASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Kani Şen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.