Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor'un güncel borcu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Bursaspor'un güncel borcu açıklandı!

        Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan, 1.1 milyara düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'un güncel borcu açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda Bursaspor'un kalan ve ödenen borçları açıkladı. Kongrede konuşan Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan, 1.1 milyara düştüğünü söyledi.

        "BURSASPOR'UN BANKALARA BORCU KALMADI"

        Bursaspor’un bankalara borcunun sıfırlandığını kaydeden başkan Çelik, "Hiçbir futbolcumuza kendi dönemimizde borcumuz yok. Kendi dönemimizdeki 260 milyon TL borcumuzu kapatarak herhangi bir borç bırakmadık. Hibe olarak bunu yaptık, yönetici alacağı söz konusu değil. Geçmişten gelen meşhur Bursaspor borcunu ben de sizin gibi merak ediyordum. Son kapattığımızda banka borçları 197.7 milyondu. Bu kapatılmasaydı 90 milyon daha borç gelecekti. Bursaspor'un hiçbir bankaya borcu yok. 197 milyon borcunu da kapatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

        ÇELİK YÖNETİMİNDE BORÇLARIN YARISI KAPANDI

        Güncel borç durumunu açıklayan Çelik, "107 milyonunu 1 eski başkan dışında tamamını sildirdik. Tüm Bursaspor eski yönetici ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Geriye kalan 1 milyar TL borcumuzun yüzde 60'ı eski yöneticiye ait. Alacağı borç 593 milyon TL. 364 milyon liralık kamu borcunun 168.7 milyonunu ödedik. Personele 3.8 milyon, transfer tahtasına 513.6 milyon liralık kapattığımız bir rakam var. Transfer tahtasından 513 milyon kapandı. Ödenmeyen bir yabancı dosya var. Mahkeme sürüyor. 40 milyonluk bir sayı var. Tahtada herhangi bir dosya yok. Toplamda geçmişten gelen 1 milyar 271 milyon TL borç kapaması gerçekleştirdik ve toplamda güncel 1.1 milyar TL borç kaldı" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"