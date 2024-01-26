Freiburg'da sergilediği başarılı performansıyla dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig ekibi Leicester City takımının radarına girdi. Leicester City formasını beş sezon terleten milli stoper 2021 yılında FA Cup, 2022 yılında Community Shield kupasını kazandı. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? İşte, detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Atletico Madrid forması giyen milli oyuncumuz profosyonel futbol kariyerine Altınordu Kulübü'nde başladı. İki sezon Altınordu formasını giydikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un yolunu tuttu.

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi ve aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu. Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladı. Burada forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer oldu.

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2014-2015 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer olmuştur ve sezona U-21 takımında başladı. Futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde de uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda Bundesliga'nın Freiburg ekibine transfer olan Söyüncü, iki sezon forma giydi.Daha sonra gösterdiği başarılı performansla Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tuttu. 5 sezon formasını giydiği Leicester City'de kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi.

2023-2024 sezonunda Diego Simeone'nin ilgisini çekti ve Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Şu anda hala Atletico Madrid forması giyen milli stoper oyuncu Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerden birisi.