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        Haberler Spor Futbol Çağlar Söyüncü kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda futbol oynadı? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü kimdir?

        La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'te forma giyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3'üncü Türk futbolcu oldu. İşte, 'Çağlar kimdir?' sorusuna ilişkin detaylar ve kariyeri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:44
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        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Atletico Madrid forması giyen milli oyuncumuz profosyonel futbol kariyerine Altınordu Kulübü'nde başladı. İki sezon Altınordu formasını giydikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un yolunu tuttu.

        Freiburg'da sergilediği başarılı performansıyla dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig ekibi Leicester City takımının radarına girdi. Leicester City formasını beş sezon terleten milli stoper 2021 yılında FA Cup, 2022 yılında Community Shield kupasını kazandı. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? İşte, detaylar...

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        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

        Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi ve aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu. Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladı. Burada forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer oldu.

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        2014-2015 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer olmuştur ve sezona U-21 takımında başladı. Futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi.

        2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde de uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol kaydetti.

        2016-2017 sezonunda Bundesliga'nın Freiburg ekibine transfer olan Söyüncü, iki sezon forma giydi.Daha sonra gösterdiği başarılı performansla Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tuttu. 5 sezon formasını giydiği Leicester City'de kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi.

        2023-2024 sezonunda Diego Simeone'nin ilgisini çekti ve Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Şu anda hala Atletico Madrid forması giyen milli stoper oyuncu Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerden birisi.

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        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç milli formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A milli olmuştur. Söyüncü, Milli Takım formasıyla 55 kez maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAZANDIĞI KUPALAR

        Leicester City (2 Kupa)

        FA Cup (1): 2021

        Community Shield (1): 2021

        PFA Yılın Premier Lig Takımı (1): 2020

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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