Caner Erkin, Fenerbahçe üyeliğinden ihraç ediliyor!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşanan olayların detayı ortaya çıktı.

Devre arasında Eyüpsporlu ve Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanmış ve soyunma odasına kadar sürmüştü.