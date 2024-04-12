ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

Analistler, ABD'de Fed son toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...