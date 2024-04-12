Altın fiyatları yükseliyor! 13 Nisan 2024 canlı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında son durum!
Altın fiyatları yükselişe devam ediyor! Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 12 Nisan Cuma günü itibariyle gram altın 2.478 TL'ye dayanmış durumda. İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi canlı altın fiyatları...
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.
Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.
Analistler, ABD'de Fed son toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.477,96
Satış: 2.481,01
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.390,05
Satış: 2.390,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.969,04
Satış: 4.056,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.876,16
Satış: 16.176,21
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.913,27
Satış: 8.112,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.876,16
Satış: 16.176,21
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.383,27
Satış: 1.828,41
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.343,31
Satış: 2.497,29