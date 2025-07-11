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        Carlos Alcaraz, Wimbledon'da finalde!

        Tek erkekler yarı finalinde ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i Carlos Alcaraz, Wimbledon'da finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:01
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        Carlos Alcaraz, Wimbledon'da finalde!
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        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i yenen son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, finale adını yazdırdı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler yarı final müsabakasında, dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile 5'inci basamakta yer alan Taylor Fritz karşı karşıya geldi.

        Alcaraz, 2 saat 49 dakika süren yarı final müsabakasında ABD'li rakibini 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

        Son iki yılın şampiyonu Alcaraz, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk için final maçına çıkacak.

        Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da tek erkekler finali, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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