Çaykur Rizespor'a Arnavut orta saha!

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Qazım Laçi’yi transfer ettiğinin duyurdu.

Kulüp ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki Laçi sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan oyuncunun sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.

Sparta Prag ve futbolcu ile yapılan protokollerin ardından Laçi, kendisini 3 yıl boyunca yeşil-mavi renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı.

Arnavutluk Milli Takım formasını da terleten Laçi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Çekya Ligi ve Çekya kupası dahil olmak üzere Sparta Prag ile 50 maçta forma giydi.