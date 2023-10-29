Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı yazar yorumları

Serkan Korkmaz (Fotomaç): Bayern Münih'ii elinden kaçıran G.Saray için Rize deplasmanının zor geçeceği herkesin malumuydu. Şampiyonluk için çekiştiği ezeli rakibi F.Bahçe'ye göre G.saray'ın rotasyon kümesi hayli kısıtlı. Pek çok kişiye göre; kağıt üstünde Türkiye'deki en iyi kadro G.Saray'da iken hayli enteresan bir kanı bu. Ndombele ve Demirbay'ın performanslarını toplasak bir Berkan dahi etmiyor. Ziyech bitkin mi, küskün mü bilmem ancak tam anlamıyla taşın altına elini koyamadığı kesin. Zaha saman alevi gibi parlıyor ama "vazgeçilmez" olmayı henüz başaramadı. Okan Hoca, transfer sihirbazlarını beklemek yerine dün olduğu gibi şapkadan aslan çıkarmak zorunda. Dün akşamki aslan bana gol sevincinde biraz sitemkâr göründü. Okan Hoca, Rize'de aldığı dersi sezon boyunca unutmamalı. Tüm oyuncuların güçlü ve farklı iletişimiyle hazır etmeli.

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Ömer Üründül (Sabah): Her ne kadar Bayern Münih maçının ciddi yorgunluğu göz önüne alınsa da yine de dün geceki maçı Galatasaray'ın domine etmesi, beklediğim bir durumdu. Çünkü Galatasaray'la Rizespor'un kadrosu arasında kalite olarak dağlar kadar fark var. Rizeli futbolcuların oyun görüşleri, nerede pas verilir, nerede şut atılır konusundaki yetersizlikleri, G.Saray'ın şansıydı. İkinci yarıda Okan Buruk çok yanlış hamleler yaptı. Tandemi bozdu… Hadi o çok önemli değil diyelim, İcardi hem sakat oynuyordu hem de yorgun olduğu için pasif bir görüntüdeydi. Tabii ki onu çıkarmayacaktı. Zaha da fizik olarak düşüşteydi. Hiç olmazsa hazır olmayan Ziyech'in yerine Tete'yi veya Barış Alper'i alabilirdi. Galatasaray'da Boey, Sanchez, Abdülkerim, Torreira ve Kerem Aktürkoğlu takımın ağır yükünü, üstün kondisyonları ve disiplinleriyle taşıyan oyuncular. Bu dün gece bir kere daha net olarak belli oldu.