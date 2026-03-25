ÇBK Mersin - Fenerbahçe Opet: 65-95 (MAÇ SONUCU)

Erciyeste 15 yılda yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu

Türkiyenin önemli kayak merkezlerinden İç Anadolunun zirvesi Erciyes Dağındaki 5 bin 750 hektar alana, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce 2011 yılından itibaren yaklaşık 7 milyon fidan dikildi. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün 2011 yılında kurulmasıyla Erciyes Dağındaki ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi. (AA)