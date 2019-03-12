Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Cleveland Cavaliers, 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynayan Cedi Osman'ın da katkısıyla Toronto Raptors'ı 126-101 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Cleveland Cavaliers, konferansta zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Collin Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Cedi Osman ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 126-101

Washington Wizards-Sacramento Kings: 121-115

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 103-75

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 118-106

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 89-98

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 140-115