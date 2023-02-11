Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

Deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını belirten Sam Adekugbe, "Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığımda deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Sportif Direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var. Atsu'nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybetti, ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de" şeklinde konuştu.