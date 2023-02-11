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Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

Yaşanan depremde enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'yA henüz ulaşılamadı. Ganalı futbolcunun kız arkadaşı Marie Claire Rupio ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada arama çalışmalarındaki son durumu anlattı.

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  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felakatinde Hataysporlu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcuyu arama çalışmaları sürerken, yıldız ismin kız arkadaşı İngiliz basınına son durumla ilgili bilgi verdi. 
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    BBC yayınına görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulunan Atsu'nun kız arkadaşı Marie Claire Rupio, umudunu koruduğunu söyledi. 
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    "HALA HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM"

    Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, şu ifadeleri kullandı: 

    "Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. 

     
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi"
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut'un eşi Pınar Savut ise Hatayspor'a sitem ederek yalnız bırakıldıklarını söyledi. 
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    Hatayspor'da forma giyen Kanadalı futbolcu Adekugbe ise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay da dahil olmak üzere 10 ilde hissedilen depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. 
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    ''FİLM GİBİYDİ''

    28 yaşındaki futbolcu, "Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek antrenman sahasına kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar, enkazları eşeleyen insanlar. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı, köprüler yıkıldı. Bu sadece akıl almaz bir şeydi" ifadelerini kullandı.
  • Christian Atsu'nun kız arkadaşından açıklama: "Nerede olduğu bilinmiyor"

    Deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını belirten Sam Adekugbe, "Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığımda deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Sportif Direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var. Atsu'nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybetti, ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de" şeklinde konuştu.

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