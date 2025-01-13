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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Ferhat Yazgan, Suat Kaya ve Eren Karadağ'ın golleriyle galibiyete ulaşan Çorum FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:58
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        Çorum FK, 3 maç sonra kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Çorum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ferhat Yazgan, 58'de Suat Kaya ve 89. dakikada Eren Karadağ attı. Konuk ekibin tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çorum FK, 3 maç sonra kazanarak puanını 29'a yükseltirken, İstanbulspor ise 27 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak.

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