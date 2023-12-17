Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik - Voleybol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyorum.

        Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?