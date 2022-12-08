YÜZLER SANİYELER İÇERİSİNDE YAŞLANDIRILIYOR

Yüzler saniyeler içerisinde daha yaşlı gözükebiliyor. Sinema endüstrisi için büyük bir gelişme olarak kabul edilen bu teknoloji Disney’in saatlerini ve günlerini alan görsel efektlerin süresini inanılmaz derecede kısaltıyor.