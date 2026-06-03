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        Haberler Spor Futbol Transfer Denzel Dumfries Real Madrid yolunda!

        Denzel Dumfries Real Madrid yolunda!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Inter forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries'i serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı iddia edildi.

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Dani Carvajal ile sözleşme uzatmayan İspanya La Liga devi Real Madrid, sağ bek transferini bitiriyor...

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        DUMFRIES REAL MADRID YOLUNDA

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın...

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        20 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Eflatun-beyazlıların oyuncuyla tüm şartlarda anlaştığı, Inter'e ise 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.

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        Transferin yapılacak seçimden sonra resmiyete dökülmesi beklenirken; Dumfries geçtiğimiz sezon 28 maçta 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.776 dakika sahada kaldı.

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