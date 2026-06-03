Denzel Dumfries Real Madrid yolunda!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Inter forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries'i serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı iddia edildi.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:54 Güncelleme:
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Dani Carvajal ile sözleşme uzatmayan İspanya La Liga devi Real Madrid, sağ bek transferini bitiriyor...
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DUMFRIES REAL MADRID YOLUNDA
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın...
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20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Eflatun-beyazlıların oyuncuyla tüm şartlarda anlaştığı, Inter'e ise 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.