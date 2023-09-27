Didier Lamkel Ze: Volkan Demirel Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı

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"BURADA ÇOK RAHATIM" "Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde."

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"TFF, TESİS AYARLADI" "Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu."