Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.792,81 %-2,19
        DOLAR 44,0765 %0,12
        EURO 51,2106 %0,22
        GRAM ALTIN 7.301,96 %1,68
        FAİZ 38,46 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 118,88 %2,41
        BITCOIN 67.944,00 %0,73
        GBP/TRY 59,1489 %0,44
        EUR/USD 1,1618 %0,08
        BRENT 92,69 %8,52
        ÇEYREK ALTIN 11.938,71 %1,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Dolap ile ikinci el ekonomisinin lokomotifi kadınlar oldu - Teknoloji Haberleri

        Dolap ile ikinci el ekonomisinin lokomotifi kadınlar oldu

        ikinci el alışveriş platformu Dolap, kadın kullanıcıların ev ekonomisinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Dolap, uygulama üzerinden ikinci el ürünlerini satan kadınların yüzde 41'i için başlıca gelir kaynağı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci el ekonomisinin lokomotifi kadınlar

        Döngüsel ekonomi ile dijitalleşmeyi buluşturup ikinci el alışverişi erişilebilir bir modele dönüştüren Dolap’ta kadın satıcıların ağırlığı dikkat çekiyor. Bugün uygulamada 1 milyon 250 bini aşkın kişi ikinci el ürün satışı gerçekleştirirken, satıcıların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor.

        Satıcılar ile alıcılar arasında güvenli, pratik ve sürdürülebilir bir alışveriş köprüsü kuran Dolap’taki kadın kullanıcılar, kullanmadıkları ürünleri satarak hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasıyla tasarruf ve sürdürülebilir tüketim kültürüne katkıda bulunuyor. İkinci el alışveriş davranışları araştırmasına göre, kadın kullanıcıların yüzde 41'i için Dolap'taki satışlardan elde ettikleri kazanç başlıca gelir kaynağı haline geldi.

        EN ÇOK SATIŞ KADIN GİYİM KATEGORİSİNDE

        Dolap’ta ikinci el ürün satan kadınların yaş aralığı 18’den başlayıp 65 yaş üzerine kadar uzanıyor. Uygulamada en çok satış yapılan kategori ise Kadın Giyim olarak öne çıkıyor. Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı bulunuyor.

        Verilere göre en çok satıcının kayıtlı olduğu İstanbul, aynı zamanda en fazla siparişin verildiği şehir. Alış ve satışlarda İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ederken, Bursa ve Antalya da ilk beşteki şehirler arasında yer aldı.

        8 MART’TA KEDV’E DAYANIŞMA ÇAĞRISI

        Dolap, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kullanıcılarını Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) destek olmaya davet ediyor. Dolap Kurucusu Hande İzmirlioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına desteklemenin Dolap’ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

        “Dolap’taki kadın kullanıcılarımız, ikinci el alışveriş ve ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasında öncü rol üstleniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kullanıcılarımızla birlikte dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Dolap olarak, daha fazla kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için Kadın Emeğini Destekleme Vakfı’na bağışta bulunuyoruz. Kullanıcılarımızı da el emeği üretim yapan bireysel kadın satıcılarımızın ürünlerinden alışveriş yapmaya ve Kadınlar Günü’nde KEDV’e destek vermeye çağırıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!

        İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler'de, bulunan ünlü bir gece kulübü kundaklanarak ateşe verildi. Birkaç saat sonra ise iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?