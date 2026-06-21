Dünya Kupası maç programı 2026: 21 Haziran bugün kimin, hangi takımın maçı var?

Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları nefes kesen karşılaşmalarla sürüyor. 21 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelelerin yayın saati ve kanalı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün programında Hollanda ile İsveç'in kritik sınavı öne çıkarken Almanya - Fildişi Sahili, Ekvador - Curaçao, Tunus - Japonya, İspanya - Suudi Arabistan ve Belçika - İran maçları da futbol şöleni yaşatacak. İşte "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı ve 21 Haziran Pazar maç programı...