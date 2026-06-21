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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası maç programı 2026: 21 Haziran bugün kimin, hangi takımın maçı var?

        Dünya Kupası maç programı 2026: 21 Haziran bugün kimin, hangi takımın maçı var?

        FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken futbolseverler 21 Haziran Pazar gününün maç programını araştırıyor. Günün fikstüründe birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Hollanda - İsveç, Almanya - Fildişi Sahili, Ekvador - Curaçao, Tunus - Japonya, İspanya - Suudi Arabistan ve Belçika - İran karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        1

        Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları nefes kesen karşılaşmalarla sürüyor. 21 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelelerin yayın saati ve kanalı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün programında Hollanda ile İsveç'in kritik sınavı öne çıkarken Almanya - Fildişi Sahili, Ekvador - Curaçao, Tunus - Japonya, İspanya - Suudi Arabistan ve Belçika - İran maçları da futbol şöleni yaşatacak. İşte "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı ve 21 Haziran Pazar maç programı...

        2

        BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR? 21 HAZİRAN PAZAR MAÇ PROGRAMI

        19:00 İspanya-Suudi Arabistan (TRT 1)

        22:00 Belçika-İran (TRT 1)

        3

        FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA?

        19.30 Türkiye-Çin (TRT Spor)

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