Dusan Tadic için flaş iddia: Atletico Madrid!
2 sezonun ardından Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic için flaş bir iddia ortaya atıldı ve La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızın kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı belirtildi.
TADIC, ATLETICO MADRID YOLUNDA!
Telegraf'ın haberine göre Tadic, La Liga devi Atletico Madrid ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı.
KIZILYILDIZ'I REDDETTİ
Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 36 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.
Tadic geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maçta 13 gol - 18 asistlik katkı verdi.