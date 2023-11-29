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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague DVTK-Fenerbahçe Alagöz Holding: 64-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        DVTK-Fenerbahçe Alagöz Holding: 64-81 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'in 7. haftasında konuk olduğu Macar ekibi DVTK HUN-Therm'i 81-64 mağlup ederek 7de 7 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:20
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        FIBA Kadınlar EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Macaristan'ın DVTK HUN-Therm takımını 81-64 mağlup etti.

        Miskolc kentinde oynanan A Grubu maçında ilk çeyreği 20-18 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-37 önde gitti.

        İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve son çeyreğe 66-53 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 81-64 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, grupta 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü.

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