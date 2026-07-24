Ford ve Geely Avrupa'da ortak üretim yapacak

Ford ve Geely, Avrupa pazarı için yeni bir üretim ortaklığı kurmak üzere anlaşmaya vardı. Ortaklık kapsamında Ford’un İspanya’daki Valencia üretim merkezinde Ford ve Geely markalı çoklu enerji teknolojilerine sahip binek araçlar üretilecek.

Avrupa otomotiv pazarında sıkılaşan regülasyonlar, yüksek üretim maliyetleri ve artan küresel rekabet, üreticileri yeni iş birliklerine yönlendiriyor.

Ford ve Geely de bu kapsamda Valencia fabrikasının kapasitesini daha verimli kullanmayı, üretim maliyetlerini rekabetçi seviyelere çekmeyi ve Avrupa pazarı için daha geniş ürün seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Gerekli resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ortaklığın 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni iş birliği kapsamında üretilecek ilk araçların ise 2028 yılında banttan indirilmesi bekleniyor. Ford'un Valencia fabrikası bu süreçte mevcut Ford Kuga üretimine devam edecek.

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Ortaklık yapısına göre yeni kuruluşun yüzde 66’sı Ford’a, yüzde 34’ü ise Geely Auto’ya ait olacak.

1976'DAN BU YANA ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 500 bin araçlık yıllık potansiyel kapasiteye sahip Valencia fabrikası, 1976 yılından bu yana Ford’un Avrupa’daki önemli üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Ford’un Avrupa’da büyük başarı yakalayan modellerinden Fiesta da uzun yıllar bu fabrikada üretildi.

Yeni ortaklıkla birlikte Valencia tesisinin, düşük ve sıfır emisyonlu araçlar için daha yüksek teknolojili ve maliyet açısından daha rekabetçi bir üretim merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Valencia fabrikasının Ford tarihindeki önemine dikkat çekerek, Geely ile kurulacak ortaklığın Avrupa’daki yeni dönem için kritik bir adım olduğunu söyledi. Baumbick, ortaklık sayesinde esnek, verimli ve maliyet açısından rekabetçi bir endüstriyel yapı kurulacağını belirtti.

YENİ BRONCO GELİYOR

Ortaklık kapsamında Ford’un Avrupa ürün gamında da önemli yenilikler planlanıyor. Valencia fabrikasında üretimi süren Ford Kuga’nın üretimi kesintisiz devam edecek.

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Bunun yanında Ford, global Bronco ailesine Avrupa yolları için geliştirilen kompakt bir SUV modeli ekleyecek. Bu modelin üretiminin 2028 yılında başlaması planlanıyor.

Ford ayrıca Geely ile birlikte geliştirilecek çoklu enerji teknolojisine sahip tamamen yeni bir aile crossover modeli üzerinde de çalışıyor. Söz konusu modelin 2028’de pazara sunulması hedefleniyor.

Bu adım, Ford’un 2029 yılına kadar Avrupa’ya beş yeni çoklu enerji teknolojisine sahip araç getirme planının bir parçası olacak.

GEELY DE SUV ÜRETECEK

Geely Auto da Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında Valencia fabrikasında iki elektrikli SUV modeli üretmeyi planlıyor.

Ortak girişim kapsamında üretilecek ilk Geely markalı araçların 2028 yılında üretim hattından çıkması bekleniyor.

Geely Auto Group Başkan Yardımcısı Alex Nan, Ford ile yapılacak iş birliğinin şirketin Avrupa’daki yerel varlığını güçlendireceğini belirterek, Avrupalı müşterilere yüksek kaliteli, gelişmiş özelliklere sahip ve Avrupa’nın yeşil dönüşümüne katkı sağlayan araçlar sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ford ile Geely arasındaki iş birliği, iki şirketin mühendislik, üretim ve ürün geliştirme alanlarındaki deneyimlerini bir araya getirecek. Ortak girişimle birlikte Avrupa pazarı için düşük ve sıfır emisyonlu binek araçlar geliştirilmesi ve farklı güç aktarma seçeneklerinin sunulması planlanıyor.

Ford cephesi, kamu-özel sektör iş birliğinin de bu süreçte önemli rol oynayacağını vurguluyor. Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Valencia’da İspanya’nın ulusal ve bölgesel yönetimlerinin desteğiyle ortaya konan modelin, Avrupa’nın sanayi altyapısını güçlendirmek açısından örnek teşkil edebileceğini belirtti.