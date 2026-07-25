Karea yeni deneyim merkezinin kapılarını açtı

Karel Kalıp’ın şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yerli elektrikli mobilite markası Karea, büyümesini yeni yatırımlarla sürdürüyor.

Üretim kapasitesini artırmak üzere harekete geçen marka, bir yandan da kullanıcılarla doğrudan temas kurabileceği deneyim noktalarını yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda Karea, Maslak UNIQ’te hizmet veren ilk deneyim merkezinin ardından ikinci Karea Deneyim Merkezi’ni İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtı.

Bağdat Caddesi’nin merkezi konumunda yer alan yeni deneyim merkezi, markanın şehir yaşamına yakın olma ve kullanıcılarına doğrudan ulaşma yaklaşımının önemli bir parçası olarak tasarlandı.

Karea Deneyim Merkezi’nde ziyaretçiler Karea Fit’i yakından inceleyebilecek ve test sürüşü yapabilecek. Merkezde ayrıca satış danışmanlarından araç hakkında ayrıntılı bilgi alınabilecek, finansman seçenekleri değerlendirilebilecek ve teslimat süreçleriyle ilgili destek sağlanacak.

İkinci deneyim merkezinin açılışıyla ilgili açıklama yapan Karea Genel Müdürü Refik Diri, "Karea’yı geliştirirken yalnızca bir araç üretmeyi değil, kullanıcılarımızın markayla güvene dayalı bir ilişki kurabileceği bütünsel bir deneyim oluşturmayı hedefledik. Deneyim merkezlerimiz de bu yaklaşımın en önemli parçalarından biri. İnsanların araçlarımızı yalnızca görmesini değil, aynı zamanda test etmesini ve Karea Fit’in şehir yaşamına nasıl uyum sağladığını bizzat deneyimlemesini istiyoruz" dedi.

Temmuz ayı sonu itibarıyla üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak yatırımlarını tamamlamayı hedefleyen Karea, 3 Ağustos itibarıyla yeni dönem siparişlerini almaya başlayacak.

2631 milimetre uzunluğa, 1591 milimetre genişliğe ve 1621 milimetre yüksekliğe sahip olan Karea Fit, dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunuyor. Yaklaşık 120 kilometrelik şehir içi menzile ve maksimum 90 km/saat hıza sahip olan araç, kompakt yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle erişilebilir bir elektrikli mobilite alternatifi oluşturmayı hedefliyor.