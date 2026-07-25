Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.943,87 %-0,95
        DOLAR 47,3391 %0,16
        EURO 53,8477 %0,01
        GRAM ALTIN 6.168,06 %0,22
        FAİZ 42,31 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 88,60 %1,07
        BITCOIN 64.007,00 %-0,17
        GBP/TRY 63,1184 %0,07
        EUR/USD 1,1370 %-0,06
        BRENT 96,78 %-3,88
        ÇEYREK ALTIN 10.084,77 %0,22
        Haberler Ekonomi Otomobil Karsan elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak

        Karsan elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak

        Karsan, devreye aldığı 3.5 MW DC kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yatırımını devreye aldı. Sürdürülebilir mobilitenin daha üretim aşamasında başladığını söyleyen Karsan CEO'su Utku Ayyarkın, "Elektrikli araçların yalnızca kullanım sırasındaki çevresel etkilerini değil, üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon ayak izini de azaltmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Üreteceğimiz enerjiyle her yıl yaklaşık 1.000 elektrikli aracın üretiminde tüketilen elektriği güneş enerjisinden sağlayabilecek olmamız, yatırımımızın çevresel etkisini çok somut biçimde ortaya koyuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karsan elektriği güneşten alacak

        Karsan, Bursa’daki üretim tesisinde 3,5 MW DC kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali’ni devreye aldı.

        Yıllık yaklaşık 4,6 milyon kWh yenilenebilir enerji üretim kapasitesine sahip tesis sayesinde Karsan’ın üretim tesisindeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i güneş enerjisinden karşılanacak.

        Yatırımla elde edilecek yenilenebilir enerji miktarı, her yıl yaklaşık 1.000 elektrikli aracın üretim süreçlerinde tüketilen elektriğin güneş enerjisinden karşılanmasına imkân sağlayacak. Böylece Karsan, sıfır emisyonlu mobilite yaklaşımını araçların kullanım aşamasının ötesine taşıyarak üretim süreçlerinin karbon ayak izini azaltma hedefini de güçlendirecek.

        Güneş Enerji Santrali yatırımına ilişkin değerlendirmede bulunan Karsan CEO’su Utku Ayyarkın, "Elektrikli araçların yalnızca kullanım sırasındaki çevresel etkilerini değil, üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon ayak izini de azaltmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu doğrultuda devreye aldığımız 3,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralimiz, üretim tesisimizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Üreteceğimiz enerjiyle her yıl yaklaşık 1.000 elektrikli aracın üretiminde tüketilen elektriği güneş enerjisinden sağlayabilecek olmamız, yatırımımızın çevresel etkisini çok somut biçimde ortaya koyuyor" dedi.

        .png
        .png

        Tesiste yüksek enerji verimliliği sağlamak amacıyla son teknoloji yerli üretim TopCon Bifacial 620 Wp güneş panelleri ile yüksek verimliliğe sahip invertörler kullanıldı. Çift yüzeyli yapıya sahip paneller, doğrudan güneş ışığının yanı sıra yüzeylerden yansıyan ışığı da enerji üretiminde değerlendirerek santralin toplam verimliliğine katkı sağlıyor. Yıllık yaklaşık 4,6 milyon kWh yenilenebilir enerji üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji Santrali ile her yıl yaklaşık 2.000 ton CO₂ emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!

        Adana'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş bir anda akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 kişiden, 24 yaşındaki Mahmut Öğün ile 17 yaşındaki Halil Yalaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişininse tedavisi sürüyor(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat