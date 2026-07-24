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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Kazakistan, Orta Asya'da hava taksi uygulamasını hayata geçiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor

        Kazakistan, Orta Asya'da hava taksi uygulamasını hayata geçiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor

        Kazakistan, elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen (eVTOL) hava taksilerini ulaşıma entegre ederek Orta Asyada bu teknolojiyi uygulamaya koyan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Başkent Astanadaki Kazanat Hipodromunda, Alatau Advanced Air Group (AAAG) ile Çinli AutoFlight şirketinin işbirliğiyle düzenlenen gösteri uçuşunda, AutoFlight tarafından geliştirilen "Prosperity" model eVTOL hava aracı tanıtıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        İlk hava taksiyi test ettiler

        Kazakistan, geleceğin ulaşım teknolojilerini bugün hayata geçirerek Orta Asya’da öncü rol üstleniyor. Elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen hava taksileriyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı dönüştürmeyi hedefleyen ülke, bu yenilikçi adımıyla bölgedeki hava mobility alanındaki liderliğini ilan etmiş oldu.

        GÖSTERİ UÇUŞU ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİ

        Başkent Astana’daki Kazanat Hipodromu, tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alatau Advanced Air Group (AAAG) ile Çin merkezli AutoFlight şirketinin ortak çalışması sonucu düzenlenen gösteri uçuşunda, AutoFlight tarafından üretilen “Prosperity” model eVTOL araç kamuoyuna tanıtıldı. Elektrikli motorlarıyla sessiz ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunan araç, dikey iniş-kalkış kabiliyeti sayesinde geleneksel pistlere ihtiyaç duymuyor.

        Test, Kazakistan’ın eVTOL olarak bilinen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçlarıyla kentsel hava ulaşımını geliştirmeye çalışan az sayıdaki ülke arasına katılma çabasına işaret ediyor.

        ORTA ASYA’DA İLK OLMA HEDEFİ

        Kazakistan yetkilileri, eVTOL hava taksilerini ticari ulaşıma entegre ederek Orta Asya’da bu teknolojinin ilk uygulayıcısı olmayı hedefliyor. Proje, hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de hızlı ve modern bir ulaşım altyapısı kurmayı amaçlıyor. AAAG ve AutoFlight arasındaki işbirliği, teknolojinin test aşamasından ticari operasyonlara geçiş sürecini hızlandırması bekleniyor.

        “Prosperity” modeli, elektrikli güç sistemi sayesinde sıfır emisyonlu uçuş imkanı sağlıyor. Bu özellik, Kazakistan’ın sürdürülebilir ulaşım hedefleriyle de uyumlu görünüyor. eVTOL araçların şehir içi hava trafiğinde kullanılması, özellikle kalabalık bölgelerde zaman tasarrufu ve konfor artışı vaat ediyor.

        Proje, Kazakistan merkezli Alatau Advanced Air Group tarafından Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD’den şirketlerle ortaklık içinde geliştiriliyor. Alatau City’de kentsel hava ulaşımı altyapısının geliştirilmesine yönelik toplam yatırımın yaklaşık 260 milyon Euro’ya ulaşması bekleniyor.

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