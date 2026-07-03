Samsung 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı

Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de resmi olarak tanıttı. Yapay zekayı sadece görüntü ve ses iyileştirmesi olarak değil, aynı zamanda kullanıcıyı anlayan, içerik öneren ve akıllı ev ekosisteminin merkezine yerleşen bir katman olarak konumlandırmayı amaçladığını vurgulayan marka, yeni seriyi sektörde önemli bir adım olarak öne çıkarttığını duyurdu.

VISION AI COMPANION

Serinin en önemli yeniliği olan Vision AI Companion, kullanıcıların televizyonla daha doğal ve sezgisel etkileşim kurmasını sağlıyor. İzleme alışkanlıklarını öğrenen sistem, içerik keşfini kolaylaştırırken kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Yeni One UI Tizen arayüzüyle desteklenen televizyonlar, 7 yıla varan yazılım güncelleme desteği ve Samsung Knox güvenlik altyapısıyla uzun vadeli kullanım imkanı sunuyor.

MICRO RGB TEKNOLOJİSİ

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2026 serisinin dikkat çeken yeniliklerinden Micro RGB teknolojisi, gelişmiş arka aydınlatma mimarisi, yüksek renk doğruluğu ve gerçek siyah performansı ile öne çıkıyor. 55 inçten 115 inçe kadar farklı ekran boyutlarında sunulan R95H ve R85H modelleri, sinema, spor ve oyun içerikleri için daha parlak, detaylı ve gerçekçi bir görüntü kalitesi vaat ediyor.

HER YAŞAM TARZINA UYGUN

Samsung, yeni seriyi farklı kullanıcı profillerine göre çeşitlendirdi. Sinemaseverler için Micro RGB modeller, BT.2020 renk gamının tamamını kapsayan VDE Precision Color sertifikası, Glare Free anti-parlama teknolojisi ve AI Engine Pro görüntü işlemcisiyle sinematik bir izleme deneyimi sunuyor.Spor tutkunları için geliştirilen AI Football Mode ve AI Sound Controller Pro, maç temposunu, top hareketlerini ve tribün atmosferini analiz ederek daha sürükleyici bir deneyim yaratıyor. AI Upscaling Pro ve AI Motion Enhancer Pro teknolojileri ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.

Oyunculara hitap eden OLED modeller ise 165Hz Motion Xcelerator yenileme hızı, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle yüksek performans sağlıyor. AI Gaming Optimizer özelliği, oyun türüne göre ayarları otomatik olarak optimize ediyor.Sanat ve tasarım meraklıları için The Frame Pro, Neo QLED teknolojisi, Pantone renk doğrulaması, Art Mode ve geniş Art Store kütüphanesiyle televizyonu kapalıyken bile estetik bir parça haline getiriyor.Daha esnek kullanım arayanlar için The Moving Style serisi ise taşınabilir tasarımı, 120Hz yenileme hızı ve uzun pil ömrüyle evin farklı noktalarında ekran deneyimi sunuyor.

YENİ NESİL SES ÇÖZÜMLERİ

Görüntü kalitesinin yanı sıra ses tarafı da güçlendirildi. Samsung’un amiral gemisi soundbar modeli HW-Q990H, 11.1.4 kanal yapısı, Dolby Atmos desteği ve yüksek güç çıkışıyla sinema kalitesinde üç boyutlu ses sunuyor. Q-Symphony teknolojisi sayesinde televizyon hoparlörleriyle senkronize çalışarak daha bütünleşik bir ses deneyimi sağlıyor.

Ayrıca Music Studio 5 ve Music Studio 7 modellerinden oluşan yeni Wi-Fi hoparlör serisi tanıtıldı. Tasarımını ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec’ten alan bu hoparlörler, ikonik nokta konseptiyle hem estetik hem de güçlü uzamsal ses performansı sunuyor.

Samsung’un 2026 AI TV serisi, televizyonu evdeki pasif bir ekran olmaktan çıkarıp eğlence, spor, oyun, sanat ve bağlantılı yaşamın merkezi haline getirmeyi hedeflediğini de açıkladı.