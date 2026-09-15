SOCAR Energy School’da beşinci dönem başlıyor

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU iş birliğiyle hayata geçirdiği SOCAR Energy School, beşinci dönemine hazırlanıyor. İlk kez 2022 yılında düzenlenen sertifika programının yeni döneminde, Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik konumu ile sektörün öne çıkan başlıkları ele alınacak. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji dünyasında yükselen yeni trendlerin de gündeme taşınacağı programda, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin enerji güvenliği, yeşil dönüşüm ve bölgesel entegrasyona sunduğu katkılar da değerlendirilecek. Program, enerji sektöründeki güncel gelişmeleri ve enerji sektörünün stratejik boyutlarını daha yakından incelemek ve bu alandaki uzmanlıklarını geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri, enerji alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenler ile ulusal ve uluslararası düzeyde karar vericileri bir araya getirecek.

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SOCAR Türkiye, enerji alanında yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sağlama anlayışıyla hayata geçirdiği bu program ile bireylerin kariyer yolculuğuna değer katmayı; edinilen bilgi ve deneyimi enerji dönüşümünün geleceğine yönelik ortak bir kazanıma dönüştürmeyi hedefliyor.

Uzman isimlerden kapsamlı eğitim programı

SOCAR Energy School’un beşinci dönemi, enerji sektörünü farklı boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir eğitim içeriği sunacak. Enerji alanında önde gelen uzmanların katkısıyla hazırlanan müfredat; 28 temel ders ve 3 seçmeli dersin yanı sıra, 3 değerlendirme oturumu ve 4 özel oturumdan oluşacak. Program kapsamında ayrıca, güncel enerji politikalarının ele alınacağı ve dünya çapında tanınmış konuşmacıların katılacağı 14 panel gerçekleştirilecek.

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Beşinci dönem de ücretsiz

Yeni döneminde de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programa bu yıl 65 katılımcı kabul edilecek. Programın ilk döneminden bu yana ücretsiz sunulması, eğitime ve gelişim fırsatlarına erişimi daha kapsayıcı hale getirme yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. SOCAR Türkiye, eğitime verdiği bu destekle bireysel gelişimi toplumsal faydayla buluşturmayı sürdürüyor.