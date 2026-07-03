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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Sosyal medya devinde büyük güvenlik açığı

        Sosyal medya devinde büyük güvenlik açığı

        BBC, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeren paralı reklamların Instagram üzerinden yayınladığını sahte bir hesap kurarak ortaya çıkarttı. Meta, bildirimin ardından bazı reklamları kaldırdığını ve ilgili hesapları askıya aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Sosyal medya devinde büyük güvenlik açığı

        BBC'nin yaptığı testte, Instagram hesaplarına cinsel içerikli videolar ile çocuklara yönelik cinsel istismar reklamlarının gösterildiği belirlendi.

        BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, Hindistan'da yayımlanan videolarda çocuk istismarına ilişkin ifadeler kullanılıyor ve kullanıcılar bu içerikleri 99 rupi (1,04 dolar) gibi düşük bir ücrete satın alabilecekleri Telegram kanallarına yönlendiriyor.

        Platformun, kullanıcı bu tür materyaller için arama yapmamış olsa bile cinsel içerikli veya cinsel çağrışım yapan içerikleri öne çıkardığını fark etmelerinin ardından BBC, Instagram'da sahte bir hesap oluşturdu.

        META, BİLDİRİMİN ARDINDAN BAZI REKLAMLARI KALDIRDI

        Bir hafta içinde Instagram hiç cinsel içerik paylaşmayan bu sahte hesaplara, cinsel içerikli video ve içerikler göstermeye başladı.

        REKLAM

        Daha sonra ise Telegram kanalı linkleri olan çocuklara yönelik cinsel istismar reklamları göstermeye başlandı.

        Instagram üzerindeki reklamların yalnızca platform tarafından onaylandıktan sonra yayınlanabildiğine işaret edilen haberde, BBC'nin söz konusu reklamlardan birini platforma bildirdiği ancak Instagram'ın "bu bizim topluluk kurallarımızı ihlal etmiyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

        BBC daha sonra ilgili reklamları Meta'ya bildirdi. Meta da reklamlardan bazılarını engellediğini ve bunları yayan hesapları askıya aldığını belirtti.

        Telegram ise 2026'da 274 bin grup ve kanalı çocuk istismarı içeriği yaydığı gerekçesiyle kapattığını kaydetti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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