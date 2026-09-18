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        Haberler Ekonomi Borsa A1 Capital'den SPK kararı sonrası açıklama

        A1 Capital'den SPK kararı sonrası açıklama

        A1 Capital, SPK'nın 17 Eylül tarihli kararı kapsamında A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım-satım işlemlerinin durdurulduğunu, tasfiyesi gereken fonlara ilişkin sürecin SPK tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        A1 Capital'den SPK kararı sonrası açıklama

        A1 Capital, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında, ana hissedarı olduğu A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. ile dolaylı ortaklarından Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        A1 Capital'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, SPK kararı doğrultusunda A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı belirtildi.

        Tera Portföy'den açıklama
        Tera Portföy'den açıklama

        SPK kararında unvanları belirtilen ve tasfiyesi gereken fonlara ilişkin sürecin, mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

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        Açıklamada, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün SPK başta olmak üzere düzenleyici kurumlarla iletişim içerisinde hareket ettiği ve karara uyum için gerekli tüm adımların atıldığı kaydedildi.

        GRUBUN FAALİYETLERİ OLAĞAN SEYRİNDE

        A1 Capital, grubun kurumsal işleyişi ve tüm faaliyetlerinin olağan seyrinde ve kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

        Şirket, yatırımcılar ve kamuoyunun yalnızca A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin resmi iletişim kanalları ile yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesini istedi.

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        Açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyunun şeffaflık ve sorumluluk anlayışı doğrultusunda resmi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirileceği belirtildi.

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        #A1 Capital
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