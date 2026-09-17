Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında şirketin kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarında TEFAS alım-satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu, kararda belirtilen fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye sürecinin öngörüldüğü belirtildi.

Şirket, söz konusu sürecin SPK nezdinde yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek yönetileceğini bildirdi.

5 FON İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DOH), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (T3B), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon (TP2) ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon (TLV) için TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.

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Açıklamada, söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

Tera Portföy, ilgili sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK tarafından belirlenecek yöntem doğrultusunda yürütüleceğini ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunacağını belirtti.

Şirket ayrıca, SPK kararının kapsamı dışında kalan diğer Tera Portföy fonlarının söz konusu karardan doğrudan etkilenmediğini bildirdi.

TERA GRUBU'NUN DİĞER FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Tera Portföy, SPK kararının yalnızca kararda belirtilen fonlarla sınırlı olduğunu, Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşlar ve grup şirketlerini kapsayan bir durum bulunmadığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, grup şirketlerinin ilgili kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Tera Portföy'ün operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin çalışmalarına devam ettiği, yatırımcıların sorularına yönelik iletişim kanallarının açık olduğu belirtildi.

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"DÜZENLEYİCİ KURUMLARLA TAM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Tera Portföy açıklamasında, yatırımcıların doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirilmesinin şirketin temel sorumluluklarından biri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Biriktirimlerini ve güvenlerini bizlere emanet eden değerli yatırımcılarımızı her koşulda doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirmeyi en temel kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Düzenleyici kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ederek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak ve taleplerinize en kısa sürede yanıt vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Tera Portföy, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek yürütüleceğini kaydetti.