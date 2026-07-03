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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "Teknosa Kadın İçin Teknoloji Projesi" yılın ilk yarısında 2 binin üzerinde katılımcıya ulaştı

        "Teknosa Kadın İçin Teknoloji Projesi" yılın ilk yarısında 2 binin üzerinde katılımcıya ulaştı

        markası Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği, kadınların dijital dünyada daha güçlü yer almalarını destekleyen Kadın İçin Teknoloji Projesi kapsamında bu yılın ilk yarısında düzenlediği 39 eğitimle 2 bin 168 kişiye ulaştı. Teknoloji okuryazarlığı, tasarım, mobil fotoğrafçılık, kariyer planlama ve yapay zekâ araçları alanındaki eğitimler, katılımcılara dijital becerilerini geliştirme ve geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanma fırsatı sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Teknosa Kadın İçin Teknoloji Projesi"

        Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın, Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Kadın İçin Teknoloji Projesi, kadınların dijital dünyada daha güçlü yer almalarına katkı sunmayı sürdürüyor. "Herkes İçin Teknoloji" felsefesiyle 2007 yılında hayata geçirilen proje, bugüne kadar Türkiye genelinde 43 binden fazla kadının dijital okuryazarlık becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 39 eğitimle 2 bin 168 kişiye ulaşan proje teknoloji okuryazarlığı, tasarım, mobil fotoğrafçılık, kariyer planlama ve yapay zekâ araçları gibi alanlarda düzenlenen eğitimlerle katılımcılara dijital becerilerini geliştirme ve geleceğin yetkinliklerini kazanma fırsatı sundu.

        Kadın İçin Teknoloji Projesi kapsamında yılın ilk yarısında Hatay, Mersin ve Konya'da yüz yüze eğitimler düzenlenirken, çevrimiçi programlarla Türkiye'nin farklı şehirlerinden kadınlara ulaşıldı. Teknoloji okuryazarlığı, tasarım, mobil fotoğrafçılık, kariyer planlama ve yapay zekâ araçları gibi alanlarda hazırlanan eğitimler, katılımcıların dijital becerilerini geliştirirken iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmalarını destekledi. Haziran ayında gerçekleştirilen İlham Buluşması ise katılımcıları ilham veren bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla bir araya getirdi. İlk altı ayda en yoğun ilgiyi tasarım, mobil fotoğrafçılık ve teknoloji okuryazarlığı eğitimleri gördü.

        “TEKNOLOJİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ DAHA FAZLA KADININ HAYATINA TAŞIYACAĞIZ”

        Teknosa Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Serap Balkan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Teknolojiye erişimin herkes için eşit fırsatlar sunan bir gelecek inşa etmenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Kadın İçin Teknoloji Projesi ile kadınların dijital dünyada ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmalarını desteklerken, onların eğitimden üretime, istihdamdan girişimciliğe kadar pek çok alanda daha güçlü yer almalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu yolculukta 43 binden fazla kadının dijital beceriler kazanmasına katkı sunmuş olmak bizim için büyük bir mutluluk. Yılın ilk altı ayında 2 bini aşkın kişiye ulaşmamız, bu yolculuğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Teknolojinin dönüştürücü gücünü daha fazla kadının hayatına taşıyarak, dijital dünyada kendilerine güvenle yer bulmalarını ve potansiyellerini ortaya koymalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

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