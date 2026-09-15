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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trendyol’dan yapay zeka zirvesi

        Trendyol’dan yapay zeka zirvesi

        Trendyol Tech'in düzenleyeceği zirvede yapay zeka ajanlarından büyük dil modellerine kadar teknolojideki yeni uygulamalar ve yapay zekanın iş süreçlerindeki kullanımı ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Yapay zeka iş dünyasını nasıl dönüştürüyor?

        Trendyol Tech, yapay zekânın fikir aşamasından gerçek iş sonuçlarına uzanan dönüşümünü ele almak üzere 26 Eylül’de “AI/ML Summit: AI at Scale” (Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Zirvesi: Ölçeklenebilir Yapay Zeka ) zirvesini düzenliyor.

        Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan ve Trendyol CTO’su Cenk Çivici'nin "Trendyol - AI at Scale" başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak zirve, 450'den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanını bir araya getirecek.

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        DÖRT ANA BAŞLIK GÜNDEMDE

        Etkinlikte yapay zekâ ajanları, yazılım geliştirme süreçlerinde otomasyon, büyük dil modellerinin kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi sistemleri olmak üzere dört ana başlık ele alınacak. Zirvede, Trendyol Tech’in mühendislik ve veri bilimi ekiplerinden 10’dan fazla uzman; yapay zekânın yazılım geliştirmeden arama ve öneri sistemlerine, talep tahmininden rota optimizasyonuna kadar farklı iş süreçlerinde nasıl kullanıldığını gerçek uygulama örnekleri üzerinden paylaşacak.

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        Etkinlik programında ayrıca yapay zekâ destekli sistemlerin e-ticaretin uçtan uca dönüşümündeki rolü de tartışılacak. Siber güvenlik, yazılım mühendisliği, veri bilimi, ürün ve kullanıcı deneyimi perspektiflerini bir araya getirecek oturumlarda, yapay zekâ destekli çalışma modellerinden daha otonom agentic sistemlere geçiş değerlendirilecek.

        BAŞVURULAR 18 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

        AI/ML Summit: AI at Scale’a katılmak isteyen teknoloji profesyonelleri, 18 Eylül saat 12:00’ye kadar https://careers.trendyol.com/ etkinlik sayfası üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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        #Trendyol
        #Yapay Zeka
        #teknoloji
        #AI
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