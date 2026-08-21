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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni ağustosta arttı

        Tüketici güveni ağustosta arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 90,8 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tüketici güveni ağustosta arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 90,8 oldu.

        Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

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        #TÜİK
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        #ekonomi
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