Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.943,87 %-0,95
        DOLAR 47,3391 %0,16
        EURO 53,8477 %0,01
        GRAM ALTIN 6.168,06 %0,22
        FAİZ 42,31 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 88,60 %1,07
        BITCOIN 64.007,00 %-0,17
        GBP/TRY 63,1184 %0,07
        EUR/USD 1,1370 %-0,06
        BRENT 96,78 %-3,88
        ÇEYREK ALTIN 10.084,77 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Turizm sektörüne 6 milyar liralık prim desteği TBMM'den geçti

        Turizm sektörüne 6 milyar liralık prim desteği TBMM'den geçti

        TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde aylık 3 bin 500 TL'ye kadar SGK prim desteği sağlanacak. Destek için sektöre toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turizm sektörüne 6 milyar liralık prim

        Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan SGK prim desteği sağlandı.

        Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek. Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.

        DESTEK SADECE FAALİYETTEKİ TESİSLERİ KAPSAYACAK

        Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi. Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

        Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak. Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri: CHP'de Özgür Özel dahil 91 vekil istifa etti; Yeni Parti kuruldu, Meclis'te sandalye sayısı değişti, Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ: YENİ PARTİ KURULDUÖzgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini im...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat