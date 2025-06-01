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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik santrallerine 2 milyar TL'lik kapasite mekanizması desteği - Enerji Haberleri

        Elektrik santrallerine 2 milyar TL'lik kapasite mekanizması desteği

        Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline nisan ayı için 2 milyar 11 milyon 483 bin 75 lira kapasite ödemesi yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:07
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        Elektrik santrallerine 2 milyar TL'lik kapasite mekanizması desteği
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        Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

        Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale nisan ayı için 2 milyar 11 milyon 483 bin 75 lira ödenecek.

        Kapasite mekanizması çerçevesinde 173 milyon 869 bin 501 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

        Bu şirketi, 163 milyon 817 bin 938 lira tutarında kapasite ödemesiyle Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ izliyor.

        TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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