Elias Jelert: Daha fazla oynamak isterim

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, karşılaşmanın ardından konuştu.

"DAHA FAZLA OYNAMAK İSTERİM"

Daha fazla süre almak istediğini belirten Jelert, "Penaltı pozisyonu oldu, evet ama bazen atıyorsunuz bazen atamıyorsunuz. Baskı altında bu tür şeyler olabiliyor. Bu akşam 3 puan alabiliriz. Kaotik bir oyun vardı. Çok fazla uzun top ve ikinci top vardı. 3 puan alabilirdik ama 1 puanla yetinmek zorundayız. Daha fazla süre almak isterim açıkçası. Her gün daha fazla öğreniyorum. Danimarka ile Türkiye arasında fark var ama ben elimden geleni yapıyorum." dedi.

JELERT'İN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre alan Danimarkalı oyuncu, 2 gollük katkı yaptı.