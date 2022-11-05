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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de takibinde. Dinamo Kiev karşılaşmasında da dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya Napoli'nin talip olduğu iddia ediliyor

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  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin sıkı takibinde. Son dönemlerde Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi oyuncuları kadrosuna katan İtalyan temsilcisi Napoli'nin genç 10 numaraya talip olacağı konuşuluyor.
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin kış transfer döneminde takviye yapılmayacağını söylemesine rağmen bu durumun değişebileceği aktarıldı.
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Teknik direktör Spalletti'nin elinde geniş ve kaliteli bir kadro olduğu vurgulanırken, Arda Güler gibi potansiyelli bir genç yetenek söz konusu olduğunda transfer için bazı planlarda değişimler olabileceği belirtildi.
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılmasının ve ciddi bir gelir elde edilmesinin ardından transferde adımlar atabileceği ifade edildi.
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

     İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Arda Güler'in  Napoli'ye transferinin kış döneminde bile olabileceği öne sürüldü.
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Fenerbahçe'nin genç 10 numarası bu sezon çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asist yaptı. 
  • Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra hedef Arda Güler

    Arda Güler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Grupları 6. maçında oynadığı Dinamo Kiev karşılaşmasında da 1 gol 1 asist yaptı ve övgüleri topladı.

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