Elon Musk'tan Bitcoin yorumu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bitcoin geçen hafta patlak veren FTX skandalının yaralarını sarmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX geçen cuma resmen iflasını açıkladı.

FTX Kurucu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın kullanıcıların 10 milyar dolarlık varlığını kendi yatırım şirketi Alameda Research'e aktararak usülsüz ve riskli işlemler yaptığı ortaya çıktı. FTX kullanıcılarının cüzdanlarındaki varlıklara ulaşmsı için umudu her geçen gün kaybolurken kripto para piyasasına da büyük bir güvensizlik hakim oldu.

Bitcoin sabah saatlerinde 16.000 doların altını görürken, gelen terpki alımlarıyla öğleden sonra 16.700 doların üzerine tırmandı. Yine de dünyanın en büyük kripto parası son 1 haftada yüzde 19 değer kaybetti. Benzer şekilde Ethereum da sabah saatlerinde 1.200 doların altını görmesinin ardından 1.255 dolara çıktı. Ethereum'daki haftalık kayıp yüzde 21 oldu.

200 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

FTX skandalıyla piyasadan 200 milyar dolar silinirken kripto paraların geleceğine dair soru işaretleri belki de hiç olmadığı kadar kafaları kurcalamaya başladı.

Piyasalarda bunlar yaşanırken kripto paralara olumlu yaklaşımıyla bilinen Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk'tan kısa bir açıklama geldi.

UZUN BİR KIŞ OLABİLİR

Twitter üzerinde bir kullanıcının "Bitcoin 16.000 dolar civarında. 1 yıl önce 69 bin dolardı. Bir yol sonra nerede olacak" mesajının altında yorum yapan Elon Musk "Bitcoin bunun üstesinden gelecek ancak uzun bir kış olabilir" ifadelerini kullandı.

BANKMAN-FRIED AÇIKLAMASI

Musk daha önce de FTX çalkantısıyla ilgili yaptığı açıklamada Sam Bankman-Fried'ın Twitter'a ortak olmak istediğinin hatırlatılmasının üzerine genç CEO'nun 'zırva alarmını' harekete geçirdiğini söylemişti.

Ayrıca Bankman-Friedman'ın ABD'de Demokrat Parti'ye büyük bağışta bulunduğu için konuyla ilgili soruşturma açılmadığını iddia etti.