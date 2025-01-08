Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!
Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavisi yapılan Belözoğlu'nun evine döndüğü belirtildi.
Giriş: 08.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:41
Türk futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi.
Beykoz'da trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Emre Belözoğlu'nun bacağında ödem tespit edildi.
Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü.
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