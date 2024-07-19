En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırdı

Kadıoğlu, ayrıca yeni bir rekor değere de sahip oldu. Süper Lig tarihinde bugüne kadar gelen transferler hariç hiçbir futbolcunun piyasa değeri bu kadar yukarı çıkmamıştı. 30 milyon Euro değerindeki genç oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’nin olduğu tüm maçlarda tam süre görev aldı.