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        Haberler Spor Futbol Süper Lig En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırdı - Futbol Haberleri

        En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırdı

        Transfermarkt, EURO 2024'ün ardından futbolcuların piyasa değerlerini güncellerken, en değerli 10 Türk futbolcu da belli oldu. Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun Süper Lig rekoru kırdığı listede en değerli 10 Türk futbolcu şu şekilde:

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:05
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        1

        10- Cengiz Ünder (Fenerbahçe) - 14 milyon Euro

        2

        9- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) - 15 milyon Euro

        3

        8- Merih Demiral (Al-Ahli) - 16 milyon Euro

        4

        7- Enes Ünal (Bournemouth) - 18 milyon Euro

        5

        6- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 20 milyon Euro (+3 milyon Euro artış)

        6

        5- Orkun Kökçü (Benfica) - 27 milyon Euro

        7

        4- Kenan Yıldız (Juventus) - 30 milyon Euro

        8

        3- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - 30 milyon Euro (+9 milyon Euro artış)

        9

        2- Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 45 milyon Euro

        10

        1- Arda Güler (Real Madrid) - 45 milyon Euro (+15 milyon Euro artış)

        11

        FERDİ KADIOĞLU'NUN DEĞERİ +9 ARTTI!

        2024 Avrupa Şampiyonası’nda performansıyla damga vuran Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değerinde büyük bir artış yaşandı. Genç oyuncu, en son 21 milyon Euro olan değerini 30 milyon Euro seviyesine çıkarmayı başardı. Yıldız sol bek, yeni piyasa değeri ile açık ara Süper Lig’in en değerli futbolcusu oldu.

        12

        Kadıoğlu, ayrıca yeni bir rekor değere de sahip oldu. Süper Lig tarihinde bugüne kadar gelen transferler hariç hiçbir futbolcunun piyasa değeri bu kadar yukarı çıkmamıştı. 30 milyon Euro değerindeki genç oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’nin olduğu tüm maçlarda tam süre görev aldı.

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