ePttAVM ve e-Tanzim Ankara'dan sonra İstanbul'da da satışlara başladı. 2,5 ay boyunca birçok ilde kurulan tanzim satış noktalarının ardından şimdi online olarak vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen ePttAVM'den alışveriş nasıl yapılıyor? e Tanzim fiyatları ne kadar? İşte detaylar

ePTTAVM GİRİŞ SAYFASI

Uygun fiyata sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar https://www.epttavm.com/magaza/postapazari adresine tıklayarak İstanbul'dan, https://www.epttavm.com/magaza/postapazariankara adresinden ise Ankara mağazasından tıklayarak alışveriş yapabilecekler.



ePttAVM TANZİM SATIŞTA FİYATLARI

▶ Kırmızı Biber - 6.00 TL

▶ Çarliston Biber - 6.00 TL

▶ Sivri Biber - 6.00 TL

▶ Salatalık - 4.00 TL

▶ Patlıcan - 4,50 TL

▶ Soğan - 2.00 TL

▶ Patates - 2.00 TL

▶ Domates - 3.00 TL

ePTTAVM eTANZİM SATIŞTA KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor. Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

ePTTAVM'DAN ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor