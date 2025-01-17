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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erling Haaland, Manchester City ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland, Manchester City ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

        Manchester City yıldız golcüsü Erling Haaland ile eşsiz bir sözleşme imzaladı. Buna göre Haaland, Premier Lig ekibiyle 9.5 yıllık yeni kontrat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:40
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        City'den Haaland'a 9.5 yıllık sözleşme!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı." denildi.

        Açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

        Haaland'ın kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldığı da açıklamada belirtildi.

        Norveçli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 21 maçta 16 gol, tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta 21 gol attı.

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