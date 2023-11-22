ETS erken rezervasyon kampanyasını Özge Özacar ile duyurdu Gelecek yaz dönemi için erken rezervasyon fırsatlarının başladığını müjdeleyen ETS; yazı hissettiren filmleriyle izleyicileri, bu yıl da ETS fırsatlarıyla hayallerindeki tatili yaşamaya davet edecek

30 yılı aşkın bir süredir misafirlerini hayallerindeki tatille buluşturan ETS, 2024 yılı reklam kampanyasında renkli, dinamik ve enerjik bir dünyayla izleyicilere sesleniyor.

Markanın yeni yüzü olan, son dönemde yer aldığı projelerle adından çok söz ettiren ve ekranlarda sıkça gördüğümüz genç ve yetenekli oyuncu Özge Özacar da kampanyanın renkli dünyasına eşlik ediyor.

İzleyicileri, eğlenceli ve sıcacık yaz görüntüleriyle buluşturacak olan reklam kampanyası; “Yaz gelecek, o tatile yine ETS ile gidilecek” mottosuyla; özlediğimiz, hayalini kurduğumuz, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, eğlendiğimiz, dinlendiğimiz ve belki uzun zamandır ertelediğimiz o tatili, ETS’nin her bütçeye uygun fırsatları ile bu yaz yaşamaya davet ediyor. REKLAM

ETS FIRSATLARIYLA O TATİLİ DAHA FAZLA ERTELEMEYİN 2024 erken rezervasyon kampanyasıyla misafirlerine birbirinden avantajlı seçenekler sunan ETS, bu yaz herkesi özlediği o tatil ile buluşturacak fırsatlar sunuyor. Tatilini ETS ile erken rezervasyon döneminde planlayanlar, indirimli fiyatların yanı sıra, farklı ödeme avantajlarından da yararlanabiliyor. Misafirler dilerlerse, erken rezervasyon kampanyası kapsamında seçili otellerde ödemelerini 4 ay sonrasına erteleyebiliyor. Kampanya kapsamında misafirlere 6 aya varan taksit imkanı da sunuluyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki birbirinden güzel oteller için erken rezervasyon fırsatı sunan kampanya, farklı bütçelere uygun ödeme seçenekleri ve konaklama başlangıcından 72 saat öncesine kadar rezervasyon iptalinde para iadesi imkanı sunan iptal ve iade paketi gibi avantajlarla ETS’de sizi bekliyor. "Âşık oldum" Dereceli oyuncu