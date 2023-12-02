EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TARİHİ | EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve Türkiye kaçıncı torbada? - Futbol Haberleri

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TARİHİ | EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve Türkiye kaçıncı torbada? - Futbol Haberleri

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi tarihi geldi çattı. Grup aşamasını tarihte ilk kez birinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın kura çekiminde yer alacağı torba belli oldu. Futbol severlerin gözü "EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve Türkiye kaçıncı torbada?" sorularına çevrildi. Euro 2024 kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. İşte EURO 2024 kura çekimi günü ve saatine ilişkin merak edilenler...