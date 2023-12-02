EURO 2024 para ödülleri onaylandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülünü duyurdu.

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EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı. Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde oldu: