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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024 para ödülleri onaylandı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 para ödülleri onaylandı

        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:09
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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülünü duyurdu.

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        EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı. Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde oldu:

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        Katılım ücreti: 9,25 milyon avro

        Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin avro

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        Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro

        Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro

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        Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro

        İkinci olana 5 milyon avro tutarında ek ödeme verilecek.

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        EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak.

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        Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon avro olacak.

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        Öte yandan, Türkiye'nin de B Ligi'nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin, 8 Şubat 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle yapılacağı belirtildi.

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