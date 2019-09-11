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Haberlerİş-Yaşam

EYT SON DAKİKA! Erken yaşta emeklilik yasası çıkacak mı? EYT son durum

EYT yani emeklilikte yaşa takılanların beklediği haber geldi. Prim günü dolduğu halde emekli olabilmek için yaşını doldurmayı bekleyen çalışanlar, uzun süredir erken emeklilik taleplerini yüksek sesle dile getiriyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika EYT talimatı

eyt

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun zamandır, erken emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyorlardı. Beklenen gelişme bugün yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için harekete geçti. EYT ile ilgili son detaylar haberimizde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT TALİMATI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

 

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

 

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