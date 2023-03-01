Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Avrupa'ya veda etmeye hazırlanıyor. İşte Falcao'nun yeni rotası...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerine La Liga ekibi Rayo Vallecona'da devam eden Radamel Falcao'nun yeni rotası belli oldu.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    37 yaşındaki santrafor, bu sezon Rayo Vallecona formasıyla istenileni veremezken yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği söylendi.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Kolombiyalı yıldız Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Falcao'ya, sezon sonunda Malezya Süper Ligi ekibi Johor Darul Ta'zim ve Meksika Ligi temsilcisi Cruz Azul'un teklif götürmesi bekleniyor.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Haberde ayrıca, Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'in Radamel Falcao planından da bahsedildi.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Malezya ekibi, golcü oyuncuyu kulübün ve şehrin elçisi yaparak ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Kolombiyalı yıldızın da bu fikre sıcak baktığı iddia edildi.
  • Falcao Avrupa'ya veda ediyor!

    Başı sık sık sakatlıklarla belaya giren Radamel Falcao, bu sezon Rayo Vallecano ile 21 maçta görev alırken 2 gol kaydetti. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.