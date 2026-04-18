        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük ikas Eyüpspor Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Matias Kranevitter (kk) ile Mateusz Legowski'nin golleriyle 1-0'dan geri dönerek ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Eyüpspor, puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı. Fatih Karagümrük ise haftayı 20 puanla sonuncu sırada tamamladı. Eyüpspor'da forma giyen Anıl Yaşar, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Eyüpspor'dan kritik galibiyet!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Eyüpspor oldu.

        Eyüpspor'a 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 39'da Matias Kranevitter (kk) ile 44. dakikada Mateusz Legowski attı. Ev sahibinin tek golünü ise 16. dakikada Serginho kaydetti.

        Eflatun Sarılılar'da top koşturan Anıl Yaşar, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla beraber 6 maç sonra kazanarak puanını 25'e yükselten Eyüpspor, maç fazlasıyla 16. sıraya yerleşti. 18. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

