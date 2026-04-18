Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Matias Kranevitter (kk) ile Mateusz Legowski'nin golleriyle 1-0'dan geri dönerek ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Eyüpspor, puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı. Fatih Karagümrük ise haftayı 20 puanla sonuncu sırada tamamladı. Eyüpspor'da forma giyen Anıl Yaşar, 78. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.