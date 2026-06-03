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        Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'la ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, profesyonel futbolcu Emre Mor’un yeni sezon transfer planlamasında yer almadığını açıkladı.

        Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan profesyonel futbolcu Emre Mor ile ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, yeni sezon transfer planlamasında Emre Mor’un yer almadığını açıkladı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir."

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