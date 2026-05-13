        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Felipe Augusto: Önemli olan kazanıp finale yükselmekti

        Felipe Augusto: Önemli olan kazanıp finale yükselmekti

        Trabzonspor'un oyuncularından Felipe Augusto, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İstediklerini aldıklarını belirten Augusto, "Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız." şeklinde konuştu.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:23 Güncelleme:
        "Önemli olan kazanıp finale yükselmekti"

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÖNEMLİ OLAN KAZANIP FİNALE YÜKSELMEKTİ"

        Mücadeleyi değerlendiren Augusto, "Çok mutluyum. Hem oyuna girme fırsatı buldum hem de galibiyet aldık. Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne anlama gelebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

        "TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

        Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Taraftarınızın size bu seviyede destek olması çok önemli. Biz içeride de dışarıda da oynasak bize inanılmaz destek veriyorlar. Umarım finalde de bu desteği göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
