Felipe Augusto: Önemli olan kazanıp finale yükselmekti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, galibiyeti değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANIP FİNALE YÜKSELMEKTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Augusto, "Çok mutluyum. Hem oyuna girme fırsatı buldum hem de galibiyet aldık. Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne anlama gelebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Taraftarınızın size bu seviyede destek olması çok önemli. Biz içeride de dışarıda da oynasak bize inanılmaz destek veriyorlar. Umarım finalde de bu desteği göreceğiz." ifadelerini kullandı.