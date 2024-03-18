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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe, 3 yıl sonra Trabzonspor deplasmanında galip geldi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, 3 yıl sonra Trabzonspor deplasmanında galip geldi

        Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bordo-mavilileri 3 yıl sonra deplasmanda kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:22 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:22
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        Kanarya, 3 yıl sonra Trabzon'da kazandı!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenerek bordo-mavilileri 3 yıl sonra evinde mağlup etti.

        Sarı-lacivertlilerin golleri 13 ve 45. dakikalarda Fred, 87. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. 2016-2017 sezonundan itibaren Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde maçlarını oynayan Karadeniz ekibine karşı burada tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde eden Fenerbahçe, 3 yıl sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

        Bu sonuçla puanını 79’a yükselten sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürdü. Bordo-mavililer ise 49 puanda kaldı.

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